Chi l'ha visto, Anastasia Ronchi scomparsa a 16 anni. La mamma: «Deve prendere le medicine, l'aspettiamo a casa»

di Cristina Siciliano

Sparita nel nulla. Introvabile. Continuano a non esserci tracce di Anastasia Ronchi, la ragazzina di 16 anni che si è allontanata la mattina del 13 dicembre scorso dalla sua casa di Pavia. Quel giorno si è allontanata da casa e non è più tornata. Da quel giorno disperati sono gli appelli dei genitori sui social, rilanciati anche dall'associazione Penelope (l'Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) e dalla trasmissione di Rai 3 “Chi l'ha visto”. Infatti, proprio durante la puntata del 20 dicembre del programma condotto da Federica Sciarelli, la mamma di Anastasia Ronchi ha rilasciato un appello in diretta con la speranza di ritrovare sua figlia.



Le parole della mamma di Anastasia

«Non sento Anastasia dal 13 dicembre - ha spiegato mamma -. Siamo disperati e molto preoccupati perché non abbiamo nessuna novità. Una settimana di silenzio. Vorrei sapere solo che lei sia sana e viva e vogliamo che ritorni a casa. Io ho paura che sia trattenuta da qualcuno. Anastasia è molto fragile e deve prendere dei medicinali per la sua salute. Purtroppo è già una settimana che non prende. Per noi questa settimana è stata una tragedia perché Anastasia non è mai stata via da casa per così tanto tempo. Lei quando è uscita di casa non aveva soldi, documenti, nulla. Era vestita con giacca nera e cappello beige e scarpe verdi, lei è alta 1.72 ed è molto bella».

“Abbiamo paura che le sia successo qualcosa”: Appello della mamma di Anastasia, la ragazza di #Viareggio scomparsa il 13 dicembre da #Pavia. “Non ha con sé i suoi farmaci”. Ha preso uno zaino viola, qualcuno l’ha incontrata o ha sue notizie?#chilhavisto→https://t.co/E8KNEaXgvc pic.twitter.com/XHCrof6eLt — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 20, 2023

La mamma ha aggiunto: «Lei ha uno zaino viola ma può anche non averlo più.

La segnalazione

«Ci sono state diverse segnalazioni attendibili su Viareggio, in zona centrale», fa presente Federica Sciarelli in diretta. A tale proposito in collegamento Laura che ha dichiarato di aver visto la 16enne in compagnia di un ragazzo. «Nei giorni passati l'ho vista a Viareggio in compagnia di un ragazzo - ha spiegato Laura -. Mi dispiace che non sia riuscita a collegare con la scomparsa. Il ragazzo è alto e indossava un giaccone scuro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA