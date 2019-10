Chef Rubio rilancia la polemica contro il fratello del poliziotto ucciso: «Mi ha minacciato di morte»

FERMATE TUTTO: Il fratello mi ha minacciato di morte, Telegiornali e i giornalisti assetati di scoop che vogliono intervistarmi, un popolo alla deriva capitanato da criminali folli che gettano benzina sul fuoco. Io vi ricordo che sono morte due persone e pare che so STATO🇮🇹 io. — Chef Rubio (@rubio_chef) October 5, 2019

Sabato 5 Ottobre 2019, 17:32

Non si arresta la polemica innescata dasulla morte dei giovani poliziotti in questura a Trieste. Dopo il botta e risposta con l'ex ministro Matteo Salvini , e la replica del fratello di una delle vittime , Rubio non si ferma; anzi, in qualche modo rilancia la polemica, coinvolgendo anche i media: «FERMATE TUTTO: Il fratello mi ha minacciato di morte, telegiornali e i giornalisti assetati di scoop che vogliono intervistarmi, un popolo alla deriva capitanato da criminali folli che gettano benzina sul fuoco. Io vi ricordo che sono morte due persone e pare che so STATO io».Così, pochi minuti fa su Twitter,, al secolo chef Rubio, in risposta al post pubblicato da Gianluca Demenego, fratello di Matteo l'agente scelto ucciso insieme al collega Pierluigi Rotta nella sparatoria di ieri nella Quesura di Trieste.