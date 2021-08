«Il pesce era così così»: cliente si lamenta al ristorante e viene picchiato dallo chef

Delusi dalla cena di pesce a Caorle sul litorale veneziano, al momento di pagare il conto hanno rappresentato educatamente la propria insoddisfazione ai titolari del ristorantino. Ma dopo le male parole della donna alla cassa, sono stati accerchiati dal personale, spintonati e infine aggrediti dallo chef.

«Mi ha colpito con due pugni al volto - denuncia M.S., di Ponzano, che sabato sera, dopo una giornata al mare, aveva scelto di cenare con la moglie in un locale di Caorle, nel Veneziano -. Per fortuna sono intervenuti dei clienti, altrimenti non so come sarebbe finita». La notizia è riportata da Il Gazzettino. La coppia di clienti si sarebbe lamentata in particolare della non freschezza del pesce servito durante la cena.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 17:32

