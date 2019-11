Lo chef Giuseppe Lucifora trovato morto in casa, l'autopsia rivela: «È stato ucciso»

Mercoledì 13 Novembre 2019, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cuoco. È quanto rivela l'autopsia eseguita ieri sul suo cadavere nella sala mortuaria dell'ospedale Maggiore di Modica. L'uomo, 58 anni dipendente dell'Asp 7, è stato trovato morto nella sua casa e i carabinieri hanno confermato che si tratta di un omicidio. «», scrivono i militari. A questo punto la pista privilegiata è quella degli ambienti vicini al cuoco, personaggio noto in città, molto eclettico e istrionico. Non è esclusa la pista del delitto a sfondo sessuale.I carabinieri non trascurano alcuna pista per trovare elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, compresi i contatti avuti prima della morte. Lucifora è stato trovato nella camera da letto chiusa a chiave, ma al momento della chiave non vi è alcuna traccia. Per la sua passione per la storia locale, aveva anche creato un suo piccolo museo personale.