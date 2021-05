Rubano il furgone degli atleti Sma, Checco Zalone ai ladri: «C'è speranza anche per voi»

Un furgone rubato in piena notte, davanti a una chiesa. Non si tratta di un mezzo qualunque, ma di un veicolo per il trasporto di atleti disabili, molti dei quali affetti da Sma, e con diverse sedie a rotelle all'interno. È accaduto a Trani la notte scorsa, proprio quando gli atleti pugliesi erano pronti a partire per Jesolo e partecipare al ritiro della nazionale di calcio in carrozzina. Dopo la denuncia, sono partiti gli appelli di importanti personalità come Michele Emiliano e Checco Zalone.

Leggi anche > Lancia il cane dal balcone al secondo piano e insulta i poliziotti, denunciato

Il furto è avvenuto nella chiesa dei Santi Angeli Custodi ed è stato denunciato questa mattina. Il furgone rubato era stato acquistato per conto della società Oltre Sport grazie alle donazioni all'associazione Famiglie Sma, che ha lanciato un appello: «Lì dentro ci sono le nostre carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i nostri sogni e sacrifici. Condividete e aiutateci a ritrovarlo!».







L'appello è stato raccolto da Michele Emiliano. «C'è solo un modo per riparare a un furto così grave: restituire subito tutto. Per tutti i pugliesi è stato una grande emozione vedere, sulla carrozzina elettrica con il simbolo della Regione che ha finanziato quelle attrezzature speciali, Donato Grande palleggiare con Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo» - spiega il presidente della Regione Puglia - «Chi si è reso protagonista di un gesto così vile ha ancora la possibilità di rimediare. La Puglia sarà come sempre al fianco delle associazioni per non pregiudicare l'attività sportiva dei nostri giovani. Nessuno può spezzare il legame di solidarietà grazie al quale tanto abbiamo investito affinché lo sport sia davvero per tutti. Restituite quelle carrozzine, simbolo della Puglia più bella».







Molto più conciso, ma non per questo meno efficace, è stato invece Checco Zalone. L'attore, al secolo Luca Medici, è da tempo testimonial della ricerca sulla Sma ed ha scritto un breve messaggio a chi ha rubato quel furgone. «Messaggio ai ladri del furgone dei miei amici Sma: c’è speranza per tutti, persino per voi», il brillante appello di Checco Zalone.







Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA