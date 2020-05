Che tempo che fa, Vincenzo De Luca show con Fabio Fazio: «Dietro quell'immagine da fratacchione...»

di Enrico Chillè

, a, in videocollegamento con i presidenti di due regioni del Sud, di diversi schieramenti e dalle idee opposte in merito alla fase 2 dell'emergenza coronavirus:, governatore della Campania, e, governatrice della Calabria.Seè stato un grande protagonista durante il lockdown, anche con le sue teatrali 'sparate' su come fronteggiare eventuali violazioni, Jole Santelli è salita alla ribalta negli ultimi giorni, decidendo di riaprire alcune attività commerciali prima del tempo, contravvenendo alle disposizioni del Governo. I due presidenti di regione hanno spiegato le loro ragioni, maè riuscito a rubare la scena alla sua collega con una battuta suche ha conquistato i telespettatori.«I dati del contagio sono migliori rispetto a quanto previsto all'inizio dell'emergenza, ho deciso di restituire ai miei cittadini la libertà e la possibilità di lavorare» - ha spiegato- «Non ho imposto l'obbligo delle mascherine perché non sono in grado di fornirle adeguatamente alla popolazione. Questo virus ha smontato due stereotipi sulla gente del Sud: abbiamo dimostrato di saper rispettare le regole in modo esemplare e di aver molta voglia di lavorare»., invece, ha parlato soprattutto della fase 2: «Da noi le mascherine sono obbligatorie e ne abbiamo distribuite gratuitamente, finora, quattro milioni. Arriveranno dei treni da Torino, forse è anche più preoccupante di Milano. Dobbiamo farci trovare pronti, io difendo le mie scelte adottate fino a oggi perché ero molto preoccupato per la mia regione, che in Italia ha la più alta densità abitativa. Giusto che le persone ritrovino i loro cari dopo due mesi, ma dobbiamo evitare nuovi contagi». Poi, rivolgendosi a, il presidente della Campania si rivela ancora una volta insuperabile: «Anche lei, con la sua immagine da, credo abbia tanti affetti stabili in giro per l'Italia». Il conduttore esplode in una risata e conferma: «Sì, domani torno da mia moglie e dai miei figli, che non vedo da due mesi».