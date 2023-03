Chat porno e tentata violenza su una 12enne: arrestato maestro di ballo

Choc in Sicilia. Un maestro di ballo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere dal Tribunale di Marsala. L'uomo era accusato di aver ceduto materiale pedopornografico a una minore ed era finito sotto processo anche per tentata violenza sessuale e corruzione di minore. Per lui è scattato anche il provvedimento restrittivo che gli imporrà di non avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di non svolgere attività professionali che abbiamo come protagonisti minorenni, per la durata di 2 anni.

L'allarme della madre

I fatti contestati, nella sentenza, all'uomo risalgono a quando la vittima aveva appena 12 anni e frequentava la scuola di ballo dove insegnava. In un’occasione la madre della ragazzina controllò il telefonino della figlia e notò delle chat dai contenuti espliciti, con frasi a sfondo sessuale, ma anche fotografie. La donna denunciò tutto alle forze dell’ordine e la figlia ammise di aver taciuto perché temeva di non poter più frequentare le lezioni di danza.

«Siamo soddisfatti»

La direttrice della scuola, di Castelvetrano, espulse subito il maestro che venne prima arrestato e poi rimesso in libertà. E i legalo della minore e dei genitori hanno così commentato: «Siamo soddisfatti del risultato e lieti che la condotta dell’imputato, grazie alla solerzia della madre della minore, non sia andata oltre i fatti contestati all’imputato che invece alla minore aveva palesato, sempre per messaggio, intenzioni ulteriori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 20:09

