Charlotte Angie uccisa e fatta a pezzi nel Bresciano, ecco quando parlava di violenza sulle donne

(Agenzia Vista) Brescia, 29 marzo 2022 "Si parla sempre di violenza fisica, ma è importante ricordare anche quella psicologica. Soprattutto manca rispetto tra noi donne e anche questa è violenza. Me ne sono accorta quando sono diventata mamma e tutti sono pronti a giudicarti". Così, nel 2020, Carol Maltesi in un video pubblicato su Instagram in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere. L'attrice hard, conosciuta con il nome di Charlotte Angie, è stata uccisa e fatta a pezzi da un vicino di casa. Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 10:09

