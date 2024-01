I bimbi insorgono contro il comune: «Rivogliamo la giostra». La petizione per salvare il carosello amato dai più piccoli

di Nikita Moro

La comunità di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si è unita in segno di protesta contro la chiusura della giostra in piazza Pisacane, gestita da più di 10 anni dal signor Teo Natali. Un'attrazione divenuta storica per i più piccoli del paese e che ora è stata rimossa dall'amministrazione comunale.

L' iniziativa, promossa da esercenti, imprenditori e famiglie, è visibile su Facebook, alla pagina dedicata: "I bambini di Cesenatico rivogliono la giostra di Teo".

Il post

In un post condiviso sulla pagina dedicata alla petizione, i promotori hanno scritto: «Il 13 dicembre scorso il sindaco (Matteo Gozzoli) ha cancellato con un tratto di penna un pezzo di storia di Cesenatico ed ha spento il sorriso dal volto dei suoi bimbi, decretando la chiusura della giostra di piazza Pisacane. piazza Pisacane è stata esclusa dall’elenco delle aree pubbliche che possono essere destinate alla installazione di attrazioni dello spettacolo, senza una motivazione plausibile.

La petizione

Nella petizione commercianti e residenti della zona del Museo della Marineria hanno dichiarato: «Consapevoli che la presenza della “giostra di Teo” non possa arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica, visto il limitato lasso di tempo nel quale ne fruiscono i bambini, che non supera mai le ore 23, a differenza della maggior parte dei pubblici esercizi; consapevoli che la gradevolezza della piccola giostra, curata in ogni particolare, non possa certo nuocere al decoro ed alla valorizzazione del porto canale (...) Chiediamo al sindaco di Cesenatico e alla sua giunta di voler rivedere la delibera sopra menzionata, riconfermando la presenza della “giostra di Teo” in piazza Pisacane senza soluzione di continuità».

Gli esercenti

A contrastare la chiusura e la rimozione della giostrina è anche l'esercente del “bar dei Marinai”, Simona Pifferi: «Fino a un mese fa avevamo la gioia di averla davanti al nostro locale: tutte le mattine aprivamo le tende e la vedevamo. Ora questo non è più possibile: hanno privato noi e soprattutto i bimbi di questa gioia. Penso che l’attrazione sia stata da sempre un valore aggiunto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA