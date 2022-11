Bimbo muore a 7 anni, investito dal bus dopo essere caduto dalla bici: il dramma sotto gli occhi del papà

Tragedia a Cesena dove un bambino di 7 anni è stato travolto e ucciso da un autobus, questo pomeriggio intorno alle 17.30. Secondo la prima ricostruzione il piccolo stava pedalando in bici insieme al padre e un fratello quando, per circostanze che sono al vaglio della ricostruzione della polizia municipale, è caduto. In quel momento stava arrivando un autobus che non è riuscito ad evitarlo e gli ha procurato un trauma cranico fatale.

L'incidente è avvenuto davanti alla gelateria Monti, nel quartiere di Sant'Egidio: l'autobus, che viaggiava in direzione Barriera, non è riuscito a evitare l'impatto con il piccolo. Il bambino deceduto si chiamava Djerir ed era figlio di una coppia di immigrati tunisini: sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte. Il corpo e la bici sono stati coperti da un telo bianco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 20:15

