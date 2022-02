Malore al discount: Cesarino muore poco dopo, clienti sotto choc

Si è sentito male al supermercato mentre stava facendo la spesa al discount. Poco dopo è morto in ospedale nonostante il personale sanitario abbia fatto di tutto per salvarlo.

La tragedia si è consumata ieri alle 17,30 all'interno del supermercato In's di via Salata a Noventa Padovana. La vittima si chiamava Cesarino Guglielmi che tra qualche giorno avrebbe raggiunto i 54 anni. Non appena si è sentito male, è scattato l'allarme ai numeri d'emergenza. I sanitari del Suem 118 hanno provato a stabilizzarlo per interminabili minuti. Poi in condizioni disperate è stato trasportato in ospedale a Padova dove poco dopo ha cessato di vivere. Sul luogo della tragedia è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Al momento del tragico malore all'interno del discount vi erano una cinquantina di clienti.

I carabinieri hanno invitato tutti ad uscire per consentire agli operatori sanitari di lavorare in tutta sicurezza. La vittima abitava a Vigonza, ma da quanto si è appreso era un cliente abituale del supermercato di Noventa Padovana. Sgomento tra il personale dell'In's che in prima battuta ha provato a soccorrere l'uomo, ma si è subito reso conto che il suo quadro clinico era compromesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 18:47

