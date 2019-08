Schianto in scooter contro un'auto: morto il noto titolare del chiosco in spiaggia

Jesolo in lutto per la tragica morte di Cesare Martellozzo, 48 anni: nel primo pomeriggio l'incidente in scooter nella centrale via Aquileia, il ricovero e poi il decesso per la gravità delle lesioni interne.



Martellozzo era conosciutissimo in zona come titolare del chiosco Mercedes in spiaggia a Jesolo e organizzatore del Mortazza party, festa must fra i giovani.



La dinamica del sinistro sono ancora in ccertamento: stava percorrendo via Aquileia quando un’auto è uscita. Il 48enne non è riuscito a frenare e l’impatto è stato inevitabile. Alla guida del veicolo, una Alfa Mito, c’era una turista lombarda di 51 anni.



