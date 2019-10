Mafia, a Cerignola ok allo scioglimento del Consiglio comunale

Giovedì 10 Ottobre 2019, 22:59

, in provincia di, ok allo scioglimento del Consiglio comunale. «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese , a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Cerignola e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria». Lo rende noto il comunicato del Cdm.