Una donna di 41 anni, Nunzia Compierchio, è stata uccisa all'interno di un appartamento che si trova in via Fabriano a Cerignola, nel Foggiano. La donna è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto si sta recando la polizia: le indagini si starebbero concentrando sulla figura del marito. A quanto trapela, l'uomo di 44 anni si sarebbe rifugiato a casa del padre dove sarebbe stato trovato in possesso di una pistola modificata. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 16:51

