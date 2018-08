Morto un cercatore di funghi, un cane rimane a vegliarlo, l'altro va a cercare aiuto

Leggi anche >

Erano in due: uno è rimasto con il suo padrone, fino all'ultimo. L'altro è andato a cercare aiuto, anche se non è stato possibile salvare l'uomo, un cercatore di funghi che, a causa di una caduta, è morto in Garfagnana. L'uomo in questione è, 55 anni, di Viareggio (Lucca), era andato con la sua moto da trial sui sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca, per cercare funghi, e con lui c'erano i suoi due cani. Bacci è morto per una caduta in un dirupo di 150 metri nell'area di Limano. Il corpo è stato ritrovato da un amico che partecipava alle ricerche. Ma decisivi per il ritrovamento sono stati proprio i cani. Una volta che il loro padrone è caduto, uno è rimasto a vegliare la salma, mentre l'altro è ritornato verso il paese. Vedendo arrivare il cane solo, alcuni amici hanno iniziato a preoccuparsi e hanno tentato di contattare il cercatore di funghi, senza però avere risposta. Da qui l'allarme, con la partenza delle ricerche. Percorrendo i sentieri a un certo punto hanno udito abbaiare l'altro cane rimasto a vigilare il corpo del padrone. L'aiuto dei cani è stato importante per dare l'allarme e per far accorrere nel punto giusto i soccorritori. La salma era finita circa 150 metri sotto un sentiero che va da Limano a Granaiola. Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto il luogo dell'incidente, mentre l'equipaggio dell'elicottero Pegaso 3 ha proceduto al recupero della salma. Varie le ipotesi per comprendere il motivo della caduta. La moto serviva al cercatore per raggiungere una casa di proprietà in un punto della foresta, base da cui sarebbe partito per andare a funghi.