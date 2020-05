Coronavirus, la storia dell'estetista Sabrina: «Con il lockdown non ho più un soldo in tasca»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 15:51

Sabrina Miglietta lavora come apprendista nel centro estetico "Monica", a La Loggia (Torino). Studia ancora, per questo ha un contratto part-time e lavora solo nel pomeriggio.Intervistata dal quotidiano La Stampa, Sabrina ha raccontato la sua storia: «Nel mio centro estetico siamo due dipendenti, oltre alla titolare e alla figlia che sta studiando per fare questo mestiere. Abbiamo un buon rapporto, facevamo progetti per il futuro e per la nostra stabilità. Ora sembra tutto così lontano. Abbiamo solo dubbi. Mi sembra complicato per una struttura tenere aperto se non ci sono clienti. E poi con il distanziamento potranno entrare meno persone quindi temo che servirà anche meno personale».seguendo il protocollo firmato da Cna Benessere e Sanità con i sindacati. «La mia titolare ci contava molto, credo che sapere di non poter ripartire ancora per oltre un mese l’abbia scoraggiata.».Durante il periodo di lockdown, Sabrina è stata anche contattata per lavorare in nero. «Non si deve scherzare con la salute. Non metto a rischio la mia sicurezza per lavorare un po’. Eppure ci sarà sicuramente qualcuno che lo farà, purtroppo in Italia spesso accade così anche se non dovrebbe».