Cena di pesce a 508 euro? Il ristoratore spiega tutto: «Cibo pregiato, ecco quanto mi costa»

Ha fatto parecchio discutere il post di un cliente di uno chalet sul lungomare di San Benedetto del Tronto, che è andato a cena con altre tre persone e si è ritrovato un conto totale di 508 euro (arrotondati "generosamente" a 480, poi scontati a 400), per il modico costo di 280 euro soltanto per i primi di pesce. La vicenda, raccontata in un post su Facebook e ripresa dal Corriere Adriatico, ha fato il giro del web.

La cena di pesce per quattro persone e il maxi-conto da 508 euro. «Ma è lo Chalet di Briatore?»

A raccontare tutto era stato il dottor Giorgio Tordini, con tanto di foto allo scontrino, e tra i commenti qualcuno si era ironicamente chiesto se quello chalet non fosse quello di Flavio Briatore, date le recenti polemiche sulla pizza del suo Crazy Pizza, a prezzi esorbitanti. Nel dettaglio, lo scontrino riportava 100 euro per i quattro antipasti degustazione, 60 euro per quattro crudi, 56 euro per due bottiglie di Rosè, 4 euro di acqua e otto di coperto. E in mezzo la voce della discordia: 280 euro per quattro primi, 70 euro a piatto.

Secondo Tordini, quei primi erano «quattro piatti di linguine con mezza plà-plà (come si dice a San Benedetto) ciascuno. In tutto due “batti batti”, un crostaceo a metà strada tra la pannocchia e l’aragosta per quattro piatti, per i quali ci hanno chiesto 70 euro ciascuno. Di fronte a quello scontrino non potevo credere ai miei occhi anche perché, sul menu, quel piatto non veniva indicato. Veniva invece indicato il prezzo delle linguine all’astice il cui costa veniva quantificato, nero su bianco, in 35 euro».

La spiegazione del ristoratore

Il ristoratore però non ci sta e contesta la ricostruzione del cliente. «Non si trattava di pasta con le pannocchie - spiega al Corriere Adriatico - ma di magnose, un crostaceo raro e prelibato dal costo elevato. Soltanto quello che è stato messo su quei 4 piatti a noi costa 180 euro ivate. Le cose stanno in un altro modo rispetto a quello che è stato detto sui social». Chi avrà ragione? Ai posteri l'ardua sentenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA