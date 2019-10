Filma di nascosto sotto le gonne delle donne col cellulare, preso in Tribunale

Lo hanno sorpreso proprio mentre stava filmando di nascosto con il suo cellulare una donna. Dopo aver posizionato il suo telefono sul pavimento del Tribunale per riprendere la malcapitata sotto la gonna. Il suo incredibile tentativo, però, è stato notato da uno dei presenti che ha subito lanciato l'allarme. E per l'uomo sono cominciati i guai.



Nella rete dei carabinieri un tarantino di 58 anni, bloccato nel palazzo di giustizia di Taranto.

In pratica, fingendo di allacciarsi le scarpe, si è chinato vicino ad una donna in gonna. Ma in realtà in quel momento ha azionato il cellulare per riprendere dal basso l'ignara vittima.



I militari, come si è detto, lo hanno bloccato e condotto in caserma, dove è stato esaminato l'apparecchio. In memoria sono stati trovati altri video della stessa natura, registrati sempre di nascosto ai danni di donne in gonna. Il 58enne è stato denunciato per molestie. Martedì 8 Ottobre 2019, 19:25

