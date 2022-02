Tenta furto in un ristorante, ladro preso: incastrato dall'allarme collegato con lo smartphone

L’altra notte i carabinieri di Celano, in provincia dell'Aquila, hanno arrestato un 53 enne del luogo, C.L.S., colto nel tentativo di portare a termine un furto ai danni di un noto ristorante della città. In piena notte si è attivato l’allarme telefonico antintrusione dell’esercizio commerciale e il titolare ha avvisato i militari che sono intervenuti immediatamente, insieme al proprietario del ristorante, e hanno bloccato il 53enne che, vistosi scoperto, ha tentato invano la fuga per le compagne circostanti. Dal sopralluogo, la pattuglia ha rilevato l’effrazione di uno degli infissi posti sul retro del locale e l’abbandono a terra di un piccone usato per lo scasso. L’uomo fermato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di tentato furto, e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm Ugo Timpano ha disposto la detenzione domiciliare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 10:11

