Seduto sulla panchina: il terreno cede e lui precipita nel torrente

RECOARO – Quella odierna è stata una domenica d’agosto sfortunata e drammatica nelle conseguenze per ilche ha concluso una gita in altura con un. Raggiunta in gita con il figlio la(Recoaro) poco le 9, l'uomo si è seduto insu unaposizionata. Per cause in corso di accertamento, forse un, l’uomo poco dopo è precipitato nel torrente e in un volo di tre metri haprima di finire in acqua. L'allarme è stato immediato: le operazioni di recupero sono risultate difficili per il luogo impervio. Sono intervenuti i sanitari del Suem di Valdagno che verso le 11 hannol’infortunato, sempre cosciente, trasportato in barella con i vigili del fuoco di Schio al campo sportivo dove è stato caricato nell’per il ricovero nell’ospedale scaligero peralla schiena e sintomi di ipotermia.