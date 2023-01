Cavallo a spasso nel centro del paese: il video è virale

di Michele RUBINO

Un cavallo a spasso in pieno centro: passeggiata notturna per un puledro ripreso da chi era presente in piazza. E il video diventa virale. Una passeggiata – o, volendo essere più precisi, una trottata – al chiaro di luna in una tranquilla, e apparentemente ordinaria, serata d’inverno. Incredibile quanto accaduto, alle 23.30 circa di ieri, a Rutigliano, in provincia di Bari.

Un puledro, infatti, è stato avvistato mentre scorrazzava liberamente tra piazza XX Settembre e la villa comunale (in pieno centro). L’insolita scena è stata ripresa dai presenti e le relative immagini, in un baleno, sono diventate virali. Stando alle informazioni raccolte, pare che sia stata proprio la diffusione delle stesse ad allertare il proprietario dell’esemplare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 22:16

