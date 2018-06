Il Presidente della Repubblicaha insignito 25 italiani con l'onoreficenza di. Un onore che ha visto premiati, quest'oggi, diversi volti noti dell'imprenditoria italiana, un premio all'eccellenza a marchi come Illy, Piquadro e Moncler, per fare alcuni esempi. Tra i premiati ci sono l'ad di Enel, l'industriale emiliano, presidente di Ima (e cugino di Gianluca, star dei social), e, presidente della Comer Industries, ex presidente di Federmeccanica protagonista dell'ultima tornata contrattuale dei metalmeccanici.Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro anche, presidente e A.d. della Bruni Glass: distribuisce contenitori in vetro di qualità a 6mila clienti in 17 Paesi.è il fondatore e presidente del gruppo Fileni, primo produttore in Italia di carni bianche da agricoltura biologica. Ancora il tessile di qualità con, presidente della Fabiana Filippi, collezioni con tessuti nobili a partire dal Cachemire. Quello diè un nome legato ad un marchio che non ha bisogno di presentazioni: presidente di Illycaffè, l'azienda di famiglia triestina., ha fondato e guida la 2A, azienda di componentistica e macchinari per il tessile (come per le cerniere lampo)., 1963, ha fondato e guida la Lbg Sicilia: seguendo una intuizione è diventato in pochi ani il secondo produttore al mondo di farina di carrube, 95% di export in 60 Paesi.(Alberto Vacchi, presidente Ima)E ancora,, terza generazione dell'omonimo gruppo bergamasco dell'alluminio che produce un milione di pentole l'anno,, patron del Lanificio Vitale Barberis Canonico,, tra i primi 10 in Italia nel retail di elettrodomestici ed elettronica di consumo con Euronics,, presidente delle omonime Cartiere Carrara di Pistoia, fondate nel 1837, e, presidente di Alma, specializzata in moquette per esposizioni e eventi istituzionali (sue le passatoie utilizzate per i Capi di Stato). E poi, presidente di Eurostampa, multinazionale leader nelle etichette per vini;, presidente della Casa di Cura Candela, centro di eccellenza per la fecondazione assistita e nella ricerca.