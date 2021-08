Catia da no vax diventa sostenitrice dei vaccini: «Il Covid mi ha quasi ucciso, non va sottovalutato»

Era no vax ma si ricrede dopo aver avuto il Covid. Catia Elena dell’Orso, 50 anni, residente Fiesole, nel fiorentino, non ha mai avuto grandi problemi di salute e ha sempre simpatizzato per le teorie dei no vax. Purtroppo però si è ammalata di Covid ed è stata molto male al punto da cambiare completamente le sue posizioni.

«Simpatizzavo per i no-vax e al massimo», racconta a La Nazione, «avrei fatto la monodose dello Spallanzani, una volta disponibile. Nel frattempo pensavo che, adottando le dovute precauzioni, senza andare nei locali o frequentare posti affollati, a me non sarebbe successo niente. Sto bene; tutti mi danno la metà dei miei anni, mi ripetevo». La malattia invece l'ha colpita in modo violento e ha quasi rischiato la vita.

Questa esperienza le ha fatto completamente cambiare idea sulle sue posizioni riguardo i vaccini ed è diventata un'accesa sostenitrice della vaccinazione. Il Covid le ha lasciato delle gravi conseguenze come una pericardite ma anche il diabete dovuto alle massicce dosi di cortisone che le sono state fatte. Nel raccontare la sua esperienza la 50enne conclude: «Spero che il racconto di questa mia esperienza possa servire di lezione e far cambiare idea a altri no-vax prima che sia troppo tardi: il covid non va sottovalutato a nessuna età e il vaccino chiude le porte al virus così che non possa attaccare cuore e polmoni».

