morì a 32 anni alla 19esima settimana di gravidanza: il 16 ottobre di due anni fa morì dopo aver perso, con altrettanti aborti, i due gemellini che aspettava in seguito ad una fecondazione assistita. Oggi il gup di Catania Giuseppina Montuori, accogliendo la richiesta della Procura etnea, ha rinviato a giudizio sette medici del reparto di ginecologia e ostetrici dell'ospedale Cannizzaro per la sua morte.Nell'inchiesta non si contesta il fatto che i medici siano obiettori di coscienza: il reato ipotizzato è concorso in omicidio colposo plurimo. Imputati sono il primario del reparto, Paolo Scollo, perché «in posizione di garanzia e con obblighi di controllo e vigilanza»; i medici del reparto Silvana Campione, Giuseppe Maria Alberto Calvo, Alessandra Coffaro, Andrea Benedetto Di Stefano e Vincenzo Filippello, «in servizio nel reparto e in sala parto, avvicendatisi nei turni di guardia»; e l'anestesista Francesco Paolo Cavallaro, «intervenuto in sala parto la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2016». La prima udienza del processo si terrà il 3 luglio del 2019 davanti alla terza sezione del Tribunale di Catania.Secondo l'accusa i sette medici rinviati a giudizio, «in concorso e cooperazione tra loro cagionavano con colpa il decesso della gestante» ricoverata per minaccia d'aborto in gravidanza gemellare bicoriale. La Procura contesta ai medici 'colpa professionale' per