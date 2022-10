Uomo di 46 anni ucciso in strada a colpi di pistola: caccia al killer, è un ottantenne

Un uomo di 46 anni, Samuel Nizzari, è stato ucciso oggi a Catania con colpi di arma da fuoco in via Carrubbella, una strada al confine con il comune di Gravina: sul posto è intervenuta la Polizia. Secondo una prima ricostruzione, a ucciderlo sarebbe stato - al culmine di una lite - un anziano di 80 anni, che è attualmente ricercato. Alla base dell'omicidio ci sarebbero dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile.

Roma, ragazzo accoltellato a morte: Filippo aveva 25 anni. Orrore al Tuscolano, caccia agli aggressori

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA