La Polizia di Stato ha arrestato acinque persone ritenute responsabili, singolarmente e in concorso tra loro, di avere illecitamente ricevuto, detenuto e ceduto cocaina. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Gip di Catania. Un blitz in una casa in stile Gomorra, stando alle immagini del blitz girate dalla Polizia durante l'operazione, con tanto di oggetti in oro.L'operazione è stata denominata 'Bassett', dal nome del 'boss' arrestato,, 33 anni, che era già agli arresti domiciliari: in un appartamento tra via Zirilli e via Santa Maria delle Salette, nel quartiere di San Cristoforo a Catania, in cui sono entrati gli agenti, anche la statua di un leone d'oro, un camino in pietra bianca e, sopra, la raffigurazione di due pistole d'oro, una semiautomatica e un revolver.Tra gli arrestati anche la moglie di Bassetta,, di 33, posta ai domiciliari, Carmelo Bassetta, di 51, zio del 33enne, Matteo Costantino, di 32 anch'egli ai domiciliari, e Giuseppe Castagna, un sorvegliato speciale di 43. Gli arresti sono l'esito di indagini avviate in seguito all'arresto di Bassetta avvenuto il 21 aprile dello scorso anno perché trovato con un caricatore di Kalashnikov e con cocaina. L'intercettazione dei colloqui carcerari intrattenuti da Bassetta hanno fatto emergere il coinvolgimento nel traffico di droga degli altri arrestati.