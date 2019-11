Bernardo gira il mondo in moto, ma a Catania gliel'hanno rubata. L'appello sul web: «Aiutatemi»

Fa il giro del mondo in bici, gliela rubano in provincia di Caserta

Martedì 19 Novembre 2019, 10:27

Sta facendo ilma l'impresa (per ora almeno) si è fermata aBernardo Logar, giovane messicano, è stato costretto a fermarsi dopo che in Sicilia gli è stata, un Ktm 690 enduro R di colore verde. Il ragazzo ha sporto denuncia, ma vorrebbe ripartire al più presto per proseguire la sua avventura, così ha chiesto aiuto al web.«Mi hanno rubato 'Rebecca', se c'è qualcuno in Italia che mi può aiutare gliene sono grato», ha scritto sulla pagina Facebook, dove il post è stato condiviso da centinaia di utenti. Per Bernardo è partita una gara di solidarietà con appelli per la ricerca. La speranza è che possa ritrovarla al più presto e proseguire la sua avventura, certo ancora una volta l'Italia non fa una bella figura.Non è la prima volta che succede una cosa simile nel nostro paese: nel 2018 un viaggiatore francese in giro per il mondo è stato derubato della sua bici a Castelvolturno, in provincia di Caserta, mentre lo scorso agosto del 2019 a Milano stessa sorte è toccata a un turista giapponese.