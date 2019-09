Incinta a 14 anni abortisce per paura del suo ex fidanzato: denunciato 24enne

Napoli, bimba di sei mesi muore soffocata nella culla per un rigurgito di latte

Lunedì 23 Settembre 2019, 13:20

Una storia di paura,e degrado quella che vede come protagonista una giovane ragazza di appena 14 anni, dii che che per mesi l'ha picchiata e l'ha anche costretta ad abortire. Una storia che si è conclusa con l'intervento dei carabinieri ma che lascerà un segno indelebile nella vita dell'adolescente.La ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi ai militari a cui ha raccontato di essere stata vittima di violenze da parte del fidanzato. Il 24enne l'avrebbe picchiata più volte, dopo averla messa incinta l'avrebbe costretta ad abortire e alla notizia della seconda gravidanza, che la 14enne ha intenzione di portare a termine, è stata brutalmente aggredita. Lui non voleva figli da lei, ma nemmeno intenzione di usare contraccettivi, così la 14enne per timore di essere ulteriormente picchiata, e magari uccisa, per proteggere se stessa e la vita che porta in grembo, ha deciso di lasciarlo.Il giovane è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti domestici. Le autorità sono intervenute dopo una telefonata della mamma di lei, spaventata dalle minacce telefoniche del fidanzato di sua figlia. Dopo le aggressioni, infatti, la ragazza aveva deciso di lasciarsi con il 24enne che però non ha mai accettato questa situazione arrivando anche ad incendiare il portone dell'appartamento della famiglia della sua ex.