Dramma nel trapanese, precisamente a Castelvetrano: una coppia di coniugi, marito e moglie, sono stati trovati morti in una abitazione di via Alcide De Gasperi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e sul posto è atteso il medico legale. La scoperta è stata fatta dopo che i vigili del fuoco, su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti per aprire la porta della casa.



