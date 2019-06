Lite e spari tra la folla dello shopping, terrore nel Napoletano

Lite e spari tra la folla, ferito un uomo. L'episodio è avvenuto in via Roma, la strada dello shopping di Castellammare. Secondo alcuni testimoni, proprio nei pressi di un negozio di abbigliamento due giovani avrebbero avuto un alterco con l'uomo, che avrebbe reagito.



Dalla colluttazione, però, la situazione è rapidamente precipitata. I due erano armati, uno di loro ha fatto fuoco, ferendo alla schiena l'uomo, che sarebbe il papà di una commerciante. La pistola, poi, si sarebbe inceppata e i due si sono dati alla fuga. Sul posto sono subito arrivati carabinieri e polizia, che indagano sull'episodio. Il ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare: non è in pericolo di vita. Venerdì 21 Giugno 2019, 19:10

