Castellammare, fratellini di 12 e 13 accoltellano l'amante della mamma (aiutati dal padre): agguato choc, cosa è successo

Due ragazzini di 12 e 13 anni hanno accoltellato un uomo, "colpevole" di essere l'amante della madre. E l'hanno fatto spinti dal padre, che li ha aiutati a tendere un'imboscata alla vittima, sotto casa sua. È successo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, venerdì 12 agosto. La procura di Torre Annunziata ha denunciato il genitore per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Denunciati anche i due ragazzini, che visto la giovane età non sono imputabili.

Il drone inchioda un piromane in Calabria: «Rischia 10 anni di carcere». Il video postato sui social

Lite choc con il controllore: «Mi hai offeso, scendi dal treno». Arriva la polizia, la scena in diretta su TikTok

Cosa è successo

L'agguato si è consumato sotto casa dell'uomo (in via Pietro Carrese), che conosceva sia i due ragazzini che il padre e che si è avvicinato ignaro delle loro intenzioni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il primo a colpire l'uomo sarebbe stato il 13enne, poi sarebbe toccato al fratello più piccolo e infine al padre, che ha contribuito all'aggressione. Il presunto amante è stato ricoverato all'ospedale San Leonardo, dove è stato curato per un taglio alla spalla destra, al fianco sinistro e al braccio. È stato dimesso dopo qualche ora con una prognosi di 40 giorni.

#milano, trentenne travolto e ucciso da un treno in transito: ferrovie in tilt, traffico sospeso https://t.co/AaiXoKM4JM — Leggo (@leggoit) August 14, 2022

I genitori si stanno separando

Secondo quanto ricostruito, la "vendetta" sarebbe scaturita da una grande crisi famigliare. La coppia infatti sarebbe in fase di separazione. L'uomo accoltellato, è un produttore teatrale di 45 anni, che secondo il padre avrebbe da tempo una relazione segreta con la moglie e sarebbe la causa della fine del matrimonio. Così ha deciso di passare al regolamento di conti, coinvolgendo anche i due figli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA