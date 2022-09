Cadavere di una ventenne trovato sulla superstrada, choc a Cassino: la scoperta degli automobilisti

Il cadavere di una giovane donna ritrovato all'alba, vicino a Cassino, nel basso Lazio. A far scattare l'allarme, e a chiamare le forze dell'ordine per segnalare la presenza di un corpo per la strada, sono stati diversi automobilisti in transito nelle prime ore del mattino, intorno alle 6. Il cadavere è quello di una donna sui vent'anni, di origine europea secondo le prime informazioni difffuse dai soccorritori, che si trovava lungo la superstrada Cassino-Sora all'altezza dell'uscita di San Pasquale, che collega la zona del Tirreno con l'Abruzzo.

La prima ricostruzione

Sul posto sono intervenuti subito dopo le segnalazioni, i carabinieri ed il magistrato della procura di Cassino, che stanno indagando sull'accaduto; non si esclude l'investimento, visto che il corpo della giovana si trovava sul ciglio della strada. La donna non aveva con sè alcun documento utile per essere identificata, per cui al momento la sua identità resta ignota. Il luogo in cui é stata trovata, potrebbe suggerire che il cadavere sia stato lasciato lì, ai bordi della superstrada, non lontano dall'ospedale, per farla vedere dai passanti e farla soccorrere.

