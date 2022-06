Militare dell'esercito travolta e uccisa in bici: Cassandra aveva 37 anni. Dolore e sgomento a Ischia

Una donna di 37 anni, caporal maggiore dell'Esercito italiano, Cassandra Mele, è morta oggi dopo essere stata travolta e uccisa mentre era in bicicletta: è successo a Ischia, in via Giovanbattista Vico. La donna si è scontrata frontalmente con una Panda che veniva dal senso di marcia opposto, guidata da una ragazza di 26 anni del posto. Cassandra è morta sul colpo per via dell'impatto.

C'è sgomento e dolore a Ischia per quanto accaduto: Cassandra, grande appassionata di bici, prestava servizio nel terzo reggimento degli Alpini presso la caserma Berardi di Pinerolo. Negli anni passati era stata impegnata in numerose missioni all'estero anche in Afghanistan. Dopo l'impatto la 37enne è stata sbalzata a diversi metri di distanza. La donna che era alla guida dell'auto ora viene sentita dai carabinieri.

