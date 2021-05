Gianluca morto a 27 anni dopo 50 giorni di agonia: gli sparò l'ex della sua fidanzata

È morto, a causa di complicazioni intervenute, Gianluca Coppola, 27enne di Casoria (Napoli) ferito con due colpi di pistola lo scorso 8 aprile in via Europa, a Casoria. Gianluca ha passato 50 giorni nel reparto di rianimazione del Cardarelli di Napoli. A sparargli Antonio Felli, ex della fidanzata del 27enne, che è stato poi sottoposto a fermo.

Coppola era stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli e le sue condizioni erano apparse subito gravi, fatale un'infezione polmonare. Sull'accaduto hanno indagato i Carabinieri.

