Incidente choc: donna investita e uccisa dalla spazzatrice dei rifiuti

Choc in città. Questa mattina poco dopo le 8:30, una spazzatrice di Casoria ambiente ha investito e ucciso una donna in via Brindisi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo, che hanno avviato le indagini. L'incidente di questa mattina è il terzo in due anni. In un mese morirono due operai di Casoria ambiente per problemi legati alla sicurezza dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.