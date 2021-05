Caso Cucchi, condannati a 13 anni in appello i due carabinieri accusati del pestaggio. Sconto di pena per Mandolini e Tedesco

Caso Cucchi, i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di avere picchiato Stefano Cucchi, sono stati condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assise D'Appello di Roma. Nel processo d'appello per il pestaggio il carabiniere Roberto Mandolini ha avuto un lieve sconto di pena passando da 4 anni e mezzo a 4 anni, mentre Francesco Tedesco ha visto confermata la condanna a due anni e sei mesi. Per loro l'accusa è di falso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 16:45

