Covid, Casini è guarito: «Finalmente il tampone è negativo»

Finalmente negativo. Pierferdinando Casini, dopo oltre un mese di positività al Covid, in un'intervista al Corriere della Sera ha annunciato di essere finalmente guarito. «Ho fatto il tampone stamane e ho ricevuto un paio di ore fa il risultato: negativo» ha raccontato a Giuseppe Alberto Falci.

Casini non ha nascosto l'ansia che la malattia gli ha procurato, soprattutto nella cosiddetta fase "acuta", quando i sintomi sono stati evidenti: tosse, spossatezza, febbre. L'ex presidente della Camera era risultato positivo lo scorso 8 febbraio, ben 40 giorni fa. «La prima sera di positività - racconta - ero in ansia: tossivo continuamente, misuravo compulsivamente la saturazione grazie al saturimetro».

Lunedì il rientro in Senato, in tempo per ascoltare il discorso del Presidente Draghi sul Consiglio europeo.

