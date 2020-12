Il cashback è previsto anche per il pieno di carburante? Ecco la risposta

Il cashback vale per tutti i pagamenti digitali, anche ai distributori di benzina? Da fonti di Governo la risposta definitiva. Anche per il carburante sarà infatti possibile il cashback, spiega l'agenzia ANSA, nel giorno in cui è partita la registrazione sulla app Io per i rimborsi per chi paga con carta di credito o bancomat. Domani sarà invece il D-Day per l'extra cashback di Natale. Sulla benzina, spiegano appunto fonti di Governo, sarà possibile il 10% di cashback. In totale ogni persona potrà ottenere fino a 150 euro di cashback in un mese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 18:03

