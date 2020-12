Cashback, l'App Io non va. Un utente:«Potreste chiedere aiuto a Pornhub». Il profilo risponde: «Dopo questo periodo di stress...»

«Potreste chiedere anche voi a Pornhub», chiede un utente. «Dopo questo periodo di stress, sicuramente aiuterà a rilassarci», risponde il profilo ufficiale. Di cosa stiamo parlando? Dell'App Io, necessaria per le iscrizioni al Cashback, il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici che partirà con gli acquisti di martedì 8 dicembre.

Leggi anche > Cashback, problemi sulla app Io: difficoltà per registrare la carta. Palazzo Chigi: «Mezzo milione di richieste in poche ore

Tantissimi utenti si sono trovati di fronte ad alcuni messaggi di errore mentre cercavano di iscriversi al Cashback sulla App Io: «Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta». «Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat». «Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere». Per questo motivo la stessa App dal proprio profilo Twitter ha lanciato una serie di informazioni per aiutare gli utenti. Un vero e proprio thread composto da cinque differenti tweet in cui si riscontravano i problemi sostenendo di essere al lavoro per risolverli.

Leggi anche > SPID, cos'è e come ottenere l'identità digitale necessaria per partecipare al piano Cashless

A questo punto non poteva mancare il commento sarcastico. «Potreste chiedere anche voi a Pornhub», ricordando quanto accadde con il sito dell'Inps finito in tilt per le numerose richieste del bonus per le partite Iva con il sito porno che offrì i propri server per sostenere la mole di richieste. La risposta che non ti aspetti arriva dal profilo ufficiale dell'App Io: «Dopo questo periodo di stress, sicuramente aiuterà a rilassarci». Tutto vero, è successo anche questo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA