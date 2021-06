Cashback 2021, conto alla rovescia per i primi rimborsi: ecco quando arriveranno

Bonus Cashback, quando arriveranno i primi rimborsi? Alla fine di questo mese scade il primo periodo di monitoraggio delle spese digitali per chi è iscritto al programma del Cashback, che prevede rimborsi del 10% (mai oltre i 15 euro per transazione) per chi ha effettuato almeno 50 pagamenti con bancomat o carta di credito, previa registrazione sulla app Io). Il rimborso massimo è di 150 euro ogni sei mesi.

Leggi anche > Bonus Irpef da 100 euro ai dipendenti, come funziona e chi ne ha diritto

Per il cashback di Natale (con periodo di riferimento 8-31 dicembre 2020) i rimborsi partirono dai primi di febbraio. Per i rimborsi dei primi sei mesi del 2021, sta per partire dunque il conto alla rovescia: alla fine del periodo di riferimento, il sistema contabilizzerà chi ha diritto al rimborso e - presumibilmente dalla seconda o terza settimana di luglio in poi - partiranno i primi bonifici. Che saranno di due tipi: oltre al già citato cashback 'classico', ci sarà anche il 'super cashback' per i 100mila che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 00:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA