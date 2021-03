Trovato morto a 29 anni dalla vicina di casa: «È precipitato dal terzo piano». Mistero, ipotesi suicidio

Aveva 29 anni Giuseppe, il ragazzo trovato esanime sull'asfalto in via Giorgio La Pira, a Caserta, e morto dopo essere arrivato ieri sera in ospedale in condizioni disperate. Il giovane, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Caserta, è quasi sicuramente caduto dal balcone al terzo piano della casa in cui viveva con i suoi familiari: a trovarlo è stata una vicina di casa, che ha subito allertato i soccorsi.

Sul motivo della caduta, è giallo: i carabinieri non tralasciano alcuna pista, dalla caduta accidentale al suicidio fino a qualcosa di più inquietante. L'autopsia disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere potrebbe fare un po' di chiarezza in più sulla causa delle lesioni alla testa e in altre parti del corpo: intanto i militari hanno ascoltato i familiari del 29enne, mentre sono ancora sotto choc i residenti di parco Costanza 1, la zona in cui si è consumato il dramma.

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino, la morte di Giuseppe ha lasciato sgomenti i condomini del palazzo: «Non conoscevo Giuseppe, ma conosco la sua famiglia - le parole di un giovane vicino di casa - Era un ragazzo riservato, almeno tra noi del parco non era solito farsi notare. Quello che è accaduto ha dell’inverosimile. È successo tutto in un attimo. Quando mi sono affacciato dal balcone ho visto delle persone scappare. Non so se per paura o per altro, ma sono scappate».

