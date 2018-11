Per non pagare il pedaggio autostradale aveva escogitato un trucco: era solito accodarsi ad un automobilista dotato di terminale Telepass, seguendolo ben attaccato al posteriore della sua vettura, riuscendo a transitare assieme a lui prima della chiusura della sbarra.



In questo modo un automobilista originario di Loreo, in provincia di Rovigo, con residenza a Latisana (Udine) e domiciliato a Montegrotto Terme nel padovano è riuscito ad accumulare un'ottantina di passaggi gratuiti nel percorso compreso tra Mestre e Padova, ma alla fine è stato tradito dal telefonino. Dopo essere stato registrato dalle telecamere ed aver avviato un'indagine, ad incastrarlo è stato proprio la localizzazione del cellulare che portava sempre con sè.

Mercoledì 14 Novembre 2018