Anziano perde il portafogli con la pensione, qualcuno lo trova e lo restituisce con tutti i soldi

Sabato 4 Gennaio 2020, 09:49

Una storia a lieto fine che viene da. Protagonista è, un pensionato molto conosciuto in paese che si sposta grazie a un triciclo. L'anziano è andato - come d'abitudine - a ritirare la pensione e subito dopo al supermercato per la spesa.Al momento del conto, si è accorto di aver perso il portafogli con tutti i soldi appena prelevati. Se da un lato i dipendenti del market si sono offerti di pagare la spesa al signor Mario, dall'altro si sono immediatamente attivati allertando le forze dell'ordine. In contemporanea è partito anche un tamtam sui social e in breve tempo qualcuno ha ritrovato il portafogli smarrito e lo ha portato ai Carabinieri. I militari hanno così potuto restituire a Mario il suo portafogli con tutti i soldi della pensione ancora all'interno.