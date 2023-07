Va nella sua casa in Sardegna ma trova una stanza in meno: «Lavori abusivi mentre non c'eravamo» Il fratello del proprietario aveva passato le vacanze in questo appartamento il 25 settembre dello scorso anno e quando se ne era andato era tutto normale







di Redazione web Avete lasciato l'ufficio, chiuso la vostra casa, i bambini sono pronti e ora non vi resta che partire. Giunti sul posto, della tanto attesa vacanza, aprite la porta della vostra dimora estiva e poi scoprite un'amara sorpresa: una stanza è sparita. La storia ha per protagonista un uomo di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) e la sua famiglia. L'episodio è avvenuto a giugno. Ladri in casa dell’avvocato morto, il furto durante i funerali di Andrea Dini precipitato dal sesto piano Fiocco azzurro con cavalluccio e biberon in regalo alla neo mamma, ma l'ospedale non accetta il dono per il neonato: «Non è in linea» Cosa è successo Fabiano Corti si è recato nella sua casa al mare in Sardegna all'interno del Residence Punta Asfodeli in località Rudalza (Olbia) insieme alla sua famiglia, la moglie e i suoi due figli, e ha scoperto che all'abitazione mancava una stanza. «Appena siamo arrivati abbiamo subito notato qualcosa di strano perché c'era sporcizia dappertutto e pezzi di arredamento ovunque. Ma il peggio doveva ancora arrivare: infatti, abbiamo aperto la porta della seconda camera da letto al piano superiore e ci siamo resi conto che era stato abbattuto il precedente muro e ne era stato ricostruito un altro circa 4 metri più avanti. In pratica, ci è stata rubata una stanza», ha raccontato Corti a L'Eco di Bergamo. La famiglia si è quindi recata alla stazione dei carabinieri di Porto Rotondo e ha sporto denuncia. È in corso un'indagine. Che fine ha fatto la stanza? Come riporta il quotidiano, l'appartamento in questione è la casa delle vacanze di Corti e la sua famiglia d'origine dal 1979. Che fine ha fatto la stanza? Corti spiega che: «hanno abbattuto il muro confinante, sono entrati nella nostra abitazione, e, dopo aver ricostruito il muro 4 metri più avanti con lavori effettuati in maniera certosina, sono usciti dalla porta finestra al piano superiore che dà sul terrazzo: al nostro arrivo, infatti, era ancora aperta. Mio fratello aveva passato le vacanze in questo appartamento il 25 settembre dello scorso anno e quando se ne era andato era tutto normale: quindi, avranno fatto questi lavori abusivi nel periodo invernale, quando non c'è nessuno che la abita». Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 14:15

