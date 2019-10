Casa in fiamme: muore un disabile

Una persona è morta nell'incendio di una casa a due piani in località Poggio a Castellaro (Imperia). Non ci sono ancora elementi sull'identità della vittima. Nell'abitazione risulta abitare un disabile sessantenne - pare gravemente malato - ma non è chiaro se fosse in casa al momento dell'incendio. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e carabinieri. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto. A causare l'incendio potrebbe essere stata l'esplosione di una bombola. Venerdì 18 Ottobre 2019, 16:06

