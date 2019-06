Casa in fiamme all'alba, morto un uomo di 48 anni: palazzo evacuato

Alle 5:30 due squadre dei #vigilidelfuoco sono intervenute a Baldichieri D'Asti (AT) per l’incendio di un appartamento, al cui interno è stato rivenuto il corpo privo di vita un uomo. Evacuate durante le operazioni 12 persone, tra cui 5 bambini #25giugno pic.twitter.com/LmRBBboPGK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 25, 2019

Martedì 25 Giugno 2019, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogo assassino all'alba. Poco dopo le 5 di questa mattina si è sviluppato. Le fiamme sono divampate al piano superiore di una palazzina a due piani. All'interno dell'abitazione viveva un, celibe, disoccupato, che è. Evacuate durante le operazioni 12 persone, tra cui 5 bambini.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio anche se, a un primo esame, non si esclude possano essere di origine accidentale.