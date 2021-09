Casa di Carta in strada: l'allarme ai carabinieri. Ma erano due ragazzini che giocavano

Paura a Orbetello. Due ragazzi si aggirano per la città e spaventano i cittadini. Erano vestiti come i loro beniamini della Casa di Carta: tuta rossa e volto coperto dalla maschera di Dalì. Proprio come i personaggi della Serie Netflix della Casa di Carta e proprio come Tokyo, Denver e tutti gli altri, imbracciavano una mitragliatrice, ma era finta.

Alcuni cittadini di Orbetello hanno visto i due giovani aggirarsi per le strade con questa mise e hanno subito dato l'allarme chiamando i carabinieri. Che le due armi fossero finte era evidente, ma i cittadini avevano paura che i due ragazzi avessero commesso una rapina, proprio come nella serie televisiva.

Nulla di tutto questo, però era successo. I carabinieri sono intervenuti appena ricevuta la segnalazione e hanno scoperto che sotto la maschera si celavano due minorenni che stavano giocando, facendo finta di essere i protagonisti della serie tv spagnola.

Quando i carabinieri hanno chiesto loro il motivo della loro presenza lungo la strada, con quelle mitragliatrici finte in mano, i due ragazzini sono scoppiati a piangere e hanno chiesto scusa per aver fatto prendere uno spavento a chi li aveva visti agghindati in quel modo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 12:46

