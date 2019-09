Non può pagare il mutuo, la sua casa finisce allʼasta: i compaesani gliela ricomprano

Sabato 7 Settembre 2019, 15:13

Ha rischiato di perdere la casa, ma i suoi compaesani gliel'hanno ricomprata. Una bellissima e commovente storia di solidarietà che arriva da, in provincia di Sassari . Tomasino,, non poteva più pagare il mutuo per l'abitazione che condivideva con la moglie e i due figli. La suarischiava di finirenel marzo 2019, ma gli abitanti del paese sono corsi in suo aiuto organizzando una raccolta fondi e riuscendo a riacquistare l’immobile.«È stata una mobilitazione straordinaria»: queste le parole di, sindaco di Tula, tra i primi a muoversi per aiutare l’operaio rimasto disoccupato. «Noi come amministratori abbiamo cercato di sollevare il problema in maniera discreta, ma abbiamo ricevuto una grande risposta da parte dei cittadini e così in pochi mesi si è raggiunta la cifra per salvare la casa di Tomasino». L’asta del tribunale aveva quantificato il valore della casa in 27mila euro.Il 56enne operaio era rimasto senza lavoro all'improvviso e si era visto sequestrare la casa che era finita all’asta. A marzo 2019 l’uomo si era rivolto ai servizi sociali del comune di Tula. Grazie al grande cuore dei suoi concittadini e a una raccolta fondi fatta di lotterie, sottoscrizioni e ricavati delle sagre di paese, in pochi mesi l’abitazione è stata riacquistata e donata di nuovo a Tomasino.