Carte di credito clonate per la vacanza in Sardegna: denunciate 10 persone

Hanno pagato il costo del soggiorno in un villaggio turistico dell'Ogliastra, in Sardegna, un conto da migliaia di euro, con carte di credito clonate e banconote false, esibendo anche carte d'identità falsificate.Dieci napoletani sono ora indagati dalla Procura di Lanusei per utilizzo di carte di credito clonate e uso di banconote false. Le indagini dei varabinieri della stazione di Tortolì, cui hanno partecipato altri Comandi dell'Arma della penisola, hanno portato all'identificazione di tutte le persone coinvolte. Così, i militari hanno anche scoperto che la maggior parte di loro ha precedenti per criminalità organizzata di stampo camorristico nei quartieri napoletani di Barra e San Giovanni a Teduccio. Nelle perquisizioni sono state sequestrate, tra gli altri documenti, anche alcune banconote contraffate.