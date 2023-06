A luglio arriva la carta acquisti: 382 euro per la spesa alimentare

di Alessandra Severini

Il prezzo dei beni alimentari continua a crescere e di rincaro in rincaro fare la spesa é diventato un problema per un numero crescente di famiglie. Da luglio per le famiglie più povere arriverà la Carta acquisti, una card introdotta dalla legge di bilancio 2023 con cui sarà possibile acquistare solo beni alimentari. A beneficiarne però non saranno in molti. Le risorse stanziate si fermano infatti a 503 milioni.

LA CARD

Sarà una Poste pay ricaricabile e nominativa in cui saranno caricati 382,5 euro una tantum. Il primo pagamento andrà effettuato entro il 15 settembre altrimenti si decade dal beneficio.

BENEFICIARI

Per averla bisogna essere residenti in Italia e avere un reddito Isee non superiore ai 15mila euro. Non bisogna presentare alcuna domanda. Le card vengono assegnate ai Comuni in proporzione alla popolazione e al reddito medio locale. Calcolato il numero di carte per ciascun comune la priorità andrà ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

COSA SI PUÒ COMPRARE

La card potrà essere usata nei supermercati ed esercizi commerciali che aderiscono, ma solo per comprare beni alimentari di prima necessità (alcolici esclusi).

TEMPI

L’intera procedura dovrebbe concludersi nella prima settimana di luglio. Entro la metà del mese dunque dovrebbe arrivare la lettera per il ritiro della Carta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 06:00

